Regierungsrätin Martina Bircher voraussichtlich ab Dezember im Mutterschaftsurlaub

Regierungsrätin Martina Bircher, Vorsteherin des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) erwartet im Dezember die Geburt ihres zweiten Kindes. Über diese freudige Botschaft hat sie ihre Regierungskollegen an der Regierungssitzung informiert.

Die Jahresplanung der Departementsgeschäfte wird entsprechend neu priorisiert und angepasst. Das Departement BKS ist unter der Führung von Martina Bircher gut aufgestellt, so dass alles wie geplant vorangetrieben werden kann. Wie für solche Fälle vorgesehen übernimmt die Stellvertretung Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres.