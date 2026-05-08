Regierungsrat Attiger tritt zurück

An der Regierungsratssitzung vom Mittwoch, 6. Mai, hat Landammann Stephan Attiger (FDP) seinen Rücktritt per Ende 2026 bekanntgegeben. Seit dem 1. April 2013 führt Stephan Attiger als Vorsteher das Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Wie es in der Mitteilung heisst, bedauert der ...

An der Regierungsratssitzung vom Mittwoch, 6. Mai, hat Landammann Stephan Attiger (FDP) seinen Rücktritt per Ende 2026 bekanntgegeben. Seit dem 1. April 2013 führt Stephan Attiger als Vorsteher das Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Wie es in der Mitteilung heisst, bedauert der Regierungsrat seinen Rücktritt. Attiger habe sich in seiner Amtszeit stets lösungsorientiert, engagiert und durchsetzungsstark gezeigt.

In seiner ersten Legislatur wurde der Richtplan mit der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben zu begrenzten Siedlungsgebieten überarbeitet. Weitere Meilensteine mit nationaler Ausstrahlung setzte Stephan Attiger in der Energiepolitik, zuletzt mit der Anpassung der Energiestrategie Aargau. «Nach über 13 Jahren als Regierungsrat möchte ich mich nochmals einer neuen Herausforderung stellen», erklärte Stephan Attiger. Er strebt einen Wechsel in die Privatwirtschaft an. (nfz)