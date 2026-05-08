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Regierungsrat Attiger tritt zurück

  08.05.2026 Aargau

An der Regierungsratssitzung vom Mittwoch, 6. Mai, hat Landammann Stephan Attiger (FDP) seinen Rücktritt per Ende 2026 bekanntgegeben. Seit dem 1. April 2013 führt Stephan Attiger als Vorsteher das Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Wie es in der Mitteilung heisst, bedauert der ...

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