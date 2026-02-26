Immobilien
Regierung will Blitzerabzocke stoppen

  26.02.2026 Aargau

Am Abstimmungssonntag vom 8. März wird über vier eidgenössische und zwei kantonale Vorlagen entschieden. Bei den Bundesvorlagen äussert sich der Aargauer Regierungsrat gegen eine Reduktion beide SRG-Gebühren: «Die Volksinitiative «200 Franken sind genug! ...

