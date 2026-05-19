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Regierung gegen Barzahlungslösung

  19.05.2026 Aargau

Eine Motion von Grossrat Daniele Mezzi (Mitte) forderte die Sicherstellung von Barzahlungsmöglichkeiten bei im Aargau tätigen Verkehrsanbietern. Der Regierungsrat lehnt die Motion mit der Begründung ab, dass es nicht sinnvoll sei, Anforderungen an den Vertrieb von Fahrausweisen ...

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