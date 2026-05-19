Regierung gegen Barzahlungslösung

Eine Motion von Grossrat Daniele Mezzi (Mitte) forderte die Sicherstellung von Barzahlungsmöglichkeiten bei im Aargau tätigen Verkehrsanbietern. Der Regierungsrat lehnt die Motion mit der Begründung ab, dass es nicht sinnvoll sei, Anforderungen an den Vertrieb von Fahrausweisen ...

Eine Motion von Grossrat Daniele Mezzi (Mitte) forderte die Sicherstellung von Barzahlungsmöglichkeiten bei im Aargau tätigen Verkehrsanbietern. Der Regierungsrat lehnt die Motion mit der Begründung ab, dass es nicht sinnvoll sei, Anforderungen an den Vertrieb von Fahrausweisen für den öffentlichen Verkehr auf kantonaler Ebene zu regeln. Denn die Nutzer würden sich über die Kantonsgrenzen hinaus in den verschiedenen interkantonalen Verkehrsräumen bewegen. Zudem widerspreche eine kantonale Lösung dem national geregelten System und würde die angestrebte schweizweite Vereinheitlichung erschweren. (nfz)