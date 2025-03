Der Regebogenchor Fricktal lädt am Sonntag, 6. April, ab 9.30 Uhr, in die Steinli-Aula (Schulhaus Storebode) zur zweiten Matinee ein, also zu einem Brunch mit musikalischer Unterhaltung. Im Hinblick darauf wurde intensiv an den einzelnen Stücken gefeilt. Das Liederrepertoire reicht von ...