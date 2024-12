Regenbogenchor in Zeiningen und Hornussen

Gleich an zwei Abenden hintereinander tritt der Regenbogenchor am 3. Adventswochenende auf. Am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Zeiningen und am Sonntag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche in Hornussen. In Hornussen begleitet der Chor zudem musikalisch die Übergabe des Friedenslichts aus Bethlehem, ein Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Bei beiden Auftritten präsentiert der Regenbogenchor zur Adventsund Weihnachtszeit passendes, stimmungsvolles Liedgut, gepaart mit bezaubernden Instrumentaleinlagen. Wer das Friedenslicht gerne mit nach Hause nehmen möchte, kann eine Laterne mitbringen. Auch können Friedenslichtkerzen in der Kirche Hornussen erworben werden. Im Anschluss an das Konzert in Hornussen wartet ein Umtrunk mit Glühwein und Kuchenbuffet auf das Publikum (freier Eintritt/Kollekte). (mgt)

www.regenbogenchor.ch