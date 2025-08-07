Immobilien
Regenbogenchor entfacht Emotionen

  07.08.2025 Fricktal

«E-motions», so heisst das Thema des grossen Konzerts des Regenbogenchors Fricktal vom 7. November 2026. Ein musikalischer Abend voller Gefühl, Ausdruck und Gänsehautmomente: E-motions eben. «Du möchtest Teil dieses besonderen Konzerts werden, das unter die Haut ...

