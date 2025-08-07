Regenbogenchor entfacht Emotionen

«E-motions», so heisst das Thema des grossen Konzerts des Regenbogenchors Fricktal vom 7. November 2026. Ein musikalischer Abend voller Gefühl, Ausdruck und Gänsehautmomente: E-motions eben. «Du möchtest Teil dieses besonderen Konzerts werden, das unter die Haut ...

«E-motions», so heisst das Thema des grossen Konzerts des Regenbogenchors Fricktal vom 7. November 2026. Ein musikalischer Abend voller Gefühl, Ausdruck und Gänsehautmomente: E-motions eben. «Du möchtest Teil dieses besonderen Konzerts werden, das unter die Haut geht? Dann mach mit bei diesem Projekt», heisst es in einer Medienmitteilung. Den Regenbogenchor gibts schon seit über 40 Jahren. «Wir sind ein gemischter vierstimmiger Chor. Zurzeit ertönt aus etwa 20 Kehlen ein vielfältiges Repertoire, das von Gospel über Pop/Rock, Klassik und Kirchenmusik für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.

Für unser Konzertprojekt suchen wir weitere engagierte Sängerinnen und Sänger aller Stimmgruppen, die Lust und Spass am Singen haben und mit uns ein Repertoire von leise und berührend bis kraftvoll und mitreissend erarbeiten und auf die Bühne bringen möchten. Wir proben wöchentlich am Montagabend unter professioneller Leitung in motivierender und freundschaftlicher Atmosphäre, um im November 2026 unserem Publikum und uns einen unvergesslichen Konzertabend zu bieten. Komm, sing mit – wir freuen uns auf dich.» Projektstart ist am 18. August 2025, 19.45 Uhr, im Rampart Frick. (mgt)

Weitere Infos auf: www.regenbogenchor.ch