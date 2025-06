Reformierte Kirchenpflegen denken über Zusammenschluss nach

Schon seit Jahren wachsen die Kirchgemeinden Wegenstettertal und Möhlin enger zusammen. Doch sinkende Mitgliederzahlen, knapper werdende Ressourcen und die immer schwierigere Suche nach Ehrenamtlichen verlangen neue Wege. «In beiden Kirchenpflegen ist die Überzeugung gereift, dass wir diese Zukunft besser gemeinsam gestalten können», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Deshalb wolle man an den kommenden Kirchgemeindeversammlungen (Wegenstettertal am 22.6.; Möhlin am 24.6.) das Vertrauen der Mitglieder einholen, um offiziell Verhandlungen über eine verbindliche Zusammenarbeit bis hin zu einem möglichen Zusammenschluss aufzunehmen. Alle Gemeindeglieder seien eingeladen, sich über die Hintergründe und nächsten Schritte zu informieren und sich an der Diskussion zu beteiligen, wie die Kirchgemeinde in fünf Jahren aussehen solle. (mgt)