Reformierte in Möhlin und im Tal: Zusammenschluss?

Die Kirchgemeinden Wegenstettertal und Möhlin laden am Dienstag, 17. März, zu einem Info-Anlass über einen möglichen Zusammenschluss ein. 2025 wurde beschlossen, einen solchen zu prüfen. In der Zwischenzeit wurden erste Schritte in diese Richtung getan. Ausserdem werden in verschiedenen Kommissionen die Voraussetzung für einen möglichen Zusammenschlusses geprüft. Sie folgen damit einer Empfehlung der Reformierten Landeskirche Aargau, Zusammenschlüsse zu prüfen, bevor sie durch finanziellen Druck, ausgelöst durch permanente Austritte, unter Zugzwang geraten. Ist ein Zusammenschluss der beiden Kirchgemeinden aktuell notwendig und sinnvoll, um die Zukunft vorzubereiten? Die Infoveranstaltung am Dienstag findet um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Möhlin statt. (mgt)