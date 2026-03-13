Immobilien
Reformierte in Möhlin und im Tal: Zusammenschluss?

  13.03.2026 Fricktal

Die Kirchgemeinden Wegenstettertal und Möhlin laden am Dienstag, 17. März, zu einem Info-Anlass über einen möglichen Zusammenschluss ein. 2025 wurde beschlossen, einen solchen zu prüfen. In der Zwischenzeit wurden erste Schritte in diese Richtung getan. Ausserdem werden ...

