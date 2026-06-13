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Reformiert und engagiert

  13.06.2026 Persönlich
«Das Geistige zog mich an und auch die Thematik der Gerechtigkeit, die Theologie und Jurisprudenz miteinander verbindet.» Foto: Felix Wey
«Das Geistige zog mich an und auch die Thematik der Gerechtigkeit, die Theologie und Jurisprudenz miteinander verbindet.» Foto: Felix Wey

Eine Rheinfelderin wird Präsidentin der Aargauer Reformierten

Am 3. Juni hat das Parlament der reformierten Landeskirche des Kantons Aargau Catherine Berger zur Kirchenratspräsidentin für die Amtsperiode 2027/2030 gewählt. Die Rheinfelder Anwältin ist die erste Nicht-Theologin und ...

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