Referendum in Zuzgen erfolgreich ergriffen

Am 26. Juni hat die Gemeindeversammlung Zuzgen einen Zusatzkredit über 38 000 Franken für die Fortführung des Erschliessungsplans Rausmatt (inkl. Teilrevision Bauzonenplan / Kulturlandplan) abgelehnt. Gegen diesen Entscheid ist erfolgreich das Referendum ergriffen worden, wie die Gemeinde mitteilt. «Der Gemeinderat erklärt nach Prüfung der Unterschriftenbogen das Referendum in formeller und materieller Hinsicht als zu Stande gekommen.» Die Zahl der Stimmberechtigten belief sich am 29. Juli 2025 auf 607. Die nötige Zahl der Unterschriften für das Zustandekommen des Begehrens beträgt 1/10 oder 61. Total eingereicht worden sind 149 gültige Unterschriften. Gegen diesen Beschluss kann innert 3 Tagen nach der Veröffentlichung beim Regierungsrat des Kantons Aargau Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen. (mgt/nfz)