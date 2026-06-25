Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Reduktion der Steuerschere gefordert

  25.06.2026 Aargau

Postulat will «gesunden» Ausgleich

Der Regierungsrat wird eingeladen, in einem Bericht darzulegen, w ie der Finanzbeziehungsweise Steuerkraftausgleich innerhalb des kantonalen Finanzausgleichs so angepasst werden kann, dass sich die höchsten Steuersätze gegenüber ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote