Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist

  18.11.2025 Fricktal
SRF-Mann Christian Schmutz erklärte allerlei Mundart-Begriffe. Foto: Stephan Schöttli
Schnabelweid und Gaumenfreuden

Das vielsprechende Thema des Anlasses der Museumsgruppe Maisprach war: Erklärungen von Mundart-Begriffen rund ums alte Handwerk, insbesondere um die Verarbeitung von Flachs.

Stephan Schöttli

Das Projekt Flachs ...

