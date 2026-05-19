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Reden, lesen und anderer Unsinn

  19.05.2026 Rheinfelden

Am Dienstag, 2. Juni, sind Alexander Götz und Bänz Friedli um 20 Uhr zu Gast im Theater am Dienstag im Schützenkeller. Alexander Götz moderiert und talkt mit Bänz Friedli – und umgekehrt. Der eine war als langjähriger SRF-Satire-Redaktor unter anderem im ...

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