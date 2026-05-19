Reden, lesen und anderer Unsinn

Am Dienstag, 2. Juni, sind Alexander Götz und Bänz Friedli um 20 Uhr zu Gast im Theater am Dienstag im Schützenkeller. Alexander Götz moderiert und talkt mit Bänz Friedli – und umgekehrt. Der eine war als langjähriger SRF-Satire-Redaktor unter anderem im ...

Am Dienstag, 2. Juni, sind Alexander Götz und Bänz Friedli um 20 Uhr zu Gast im Theater am Dienstag im Schützenkeller. Alexander Götz moderiert und talkt mit Bänz Friedli – und umgekehrt. Der eine war als langjähriger SRF-Satire-Redaktor unter anderem im «Spasspartout» zu hören, der andere ist auf allen Schweizer Bühnen daheim. Die beiden lesen aus eigenen Büchern und Texten, reden über dies und das und werfen schräge Blicke auf aktuelle Schlagzeilen. Es kann sein, dass sie gemeinsam auch ein kurzes Hörspiel vortragen. Und am Ende gibt es bestimmt ein paar ungewollte Zugaben. (mgt)