Redaktion wird zum Schulzimmer

Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse aus Olsberg auf der NFZ-Redaktion

Wie erfährt die Zeitung von den Sachen, die dann in ihr drinstehen? Wie lange braucht es zum Schreiben für einen Bericht und an welchen Tagen arbeiten die Leute von der Redaktion? Das und noch viel mehr wollten 14 Mädchen und Buben der 1. bis 3. Primarschulklasse bei einem Besuch auf der NFZ-Redaktion in Rheinfelden erfahren. Begleitet wurden die Olsberger Schulkinder von ihrer Lehrerin Sina Horvath. Grund für den Blick in den Redaktionsalltag war die Projektwoche zum Thema Zeitung. Warum es eine solche braucht oder eben nicht, beantworteten die Kinder in einer entsprechenden Umfrage. Zuvor hatten sie erklärt, dass sie in der Zeitung gerne Berichte mit Fotos über Fussball, Eishockey, Prinzessinnen, Düsenjets oder den Zoo lesen möchten. (sh)