Rücktritt hat auf geplante Handball-Arena keinen Einfluss

  26.08.2025 Möhlin, Sport
«Ich habe ein gutes Gefühl»: Simon Mahrer. Foto: zVg
Nach acht Jahren an der Spitze beim Handballverein aus der NLB dürfte es heute Abend an der Generalversammlung zu einer Wachablösung im Präsidium kommen. Sandra Herzog übernimmt von Simon Mahrer. Auf das Projekt Handball-Arena hat es keine Auswirkungen.

