Rückrundenauftakt nach Mass: TV Möhlin bezwingt den Leader!

  31.01.2026 Sport

Die NLB-Handballer vom TV Möhlin starten nach längerer Pause perfekt in die zweite Hälfte der Meisterschaft. Das Team gewinnt zuhause gegen Handball Emmen mit 39:33. Nach einer 21:18-Pausenführung mussten die Fricktaler zweimal den Ausgleich hinnehmen, am Schluss setzten sie sich mit einem Fünf-Tore-Vorsprung durch. Möhlin auf Rang vier liegt nur einen Punkt hinter dem Leader aus Emmen. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der NFZ. (rw)

