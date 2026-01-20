Immobilien
Rückläufige Vermögen

  20.01.2026 Aargau
Im Aargau befinden sich rund 90 Prozent der Vermögen bei den über 50-jährigen Steuerzahlern. Foto: zVg
Im Aargau befinden sich rund 90 Prozent der Vermögen bei den über 50-jährigen Steuerzahlern. Foto: zVg

Erkenntnisse der Aargauer Steuerstatistik 2022

Im Steuerjahr 2022 betrugen die Einnahmen aus der einfachen Kantonssteuer 1,6 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent. Das durchschnittliche steuerbare Einkommen blieb nahezu unverändert bei rund 64 300 ...

