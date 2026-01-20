Rückläufige Vermögen

Im Steuerjahr 2022 betrugen die Einnahmen aus der einfachen Kantonssteuer 1,6 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent. Das durchschnittliche steuerbare Einkommen blieb nahezu unverändert bei rund 64 300 ...

Erkenntnisse der Aargauer Steuerstatistik 2022

Im Steuerjahr 2022 betrugen die Einnahmen aus der einfachen Kantonssteuer 1,6 Milliarden Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent. Das durchschnittliche steuerbare Einkommen blieb nahezu unverändert bei rund 64 300 Franken. Das durchschnittliche steuerbare Vermögen ging um 3,4 Prozent auf 241 404 Franken zurück.

Die Zahl der im Kanton Aargau wohnhaften Steuerpflichtigen (ohne Quellensteuerpflichtige) stieg im Steuerjahr 2022 um 1,2 Prozent auf 406 713 Pf lichtige. Das Wachstum hat sich in den letzten Jahren jedoch verlangsamt: Zwischen 2007 und 2012 lag die Zuwachsrate durchschnittlich bei 1,6 Prozent pro Jahr, zwischen 2017 und 2022 noch bei 1,4 Prozent.

Stabile Einkommen und Vermögen

Die im Kanton Aargau wohnhaften Steuerpflichtigen erwirtschafteten 2022 ein steuerbares Einkommen von insgesamt 26,1 Milliarden Franken. Das durchschnittliche steuerbare Einkommen lag bei 64 284 Franken – leicht unter dem Wert von 2021 (64 303 Franken). Der Medianwert, also der Mittelwert, bei dem die eine Hälfte der Steuerpflichtigen darüber und die andere darunter liegt, fiel auf 54 306 Franken, 464 Franken oder 0,9 Prozent weniger als im Steuerjahr 2021. Der Hauptgrund für diese rückläufige Entwicklung war die Erhöhung der Pauschalabzüge für Versicherungsprämien um 50 Prozent. Das durchschnittliche Einkommen vor Abzügen entwickelte sich hingegen positiv. Es wies mit einem Plus von 1,4 Prozent das zweithöchste Wachstum in den letzten zehn Jahren auf.

Die 50- bis 64-Jährigen machten 25,9 Prozent der Steuerpflichtigen aus und steuerten 33,2 Prozent zur Summe des steuerbaren Einkommens bei. Knapp ein Viertel (23,9 Prozent) der Steuerpf lichtigen gehörten zu den Altersrentnerinnen und Altersrentnern (65 Jahre oder älter). Sie erzielten 23,0 Prozent des steuerbaren Einkommens. Unter 50-jährige erwirtschafteten einen Anteil von 43,8 Prozent des steuerbaren Einkommens. Dieser Anteil lag im Steuerjahr 2012 noch bei 48,1 Prozent.

Das Vermögen liegt bei den Älteren

Das versteuerte Vermögen aller Aargauer Steuerpflichtigen betrug 2022 insgesamt 98,2 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – dem grössten Rückgang seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Der Hauptgrund dafür dürften die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Jahresendkurse an den Börsen gewesen sein. Das Vermögen pro steuerpflichtige Person sank auf 241 404 Franken (–3,4 Prozent).

Altersrentnerinnen und Altersrentner hielten 59,4 Prozent des steuerbaren Vermögens, die 50- bis 64-Jährigen 29,5 Prozent. Obwohl die unter 50-Jährigen 50,4 Prozent der Steuerpflichtigen ausmachten, verfügten sie lediglich über 11,1 Prozent des steuerbaren Vermögens.

Die Einnahmen aus der einfachen Kantonssteuer stiegen 2022 um 1,4 Prozent auf 1,61 Milliarden Franken. Davon entfielen 1,45 Milliarden Franken auf die Einkommenssteuer (+1,8 Prozent) und 166 Millionen Franken auf die Vermögenssteuer (–2,3 Prozent).

Die Verteilung des steuerbaren Einkommens und Vermögens zeigte sich auch im Steuerjahr 2022 unterschiedlich. Jene 16,5 Prozent der Steuerpflichtigen, die ein steuerbares Einkommen von über 100 000 Franken auswiesen, erwirtschafteten 41,2 Prozent des gesamten steuerbaren Einkommens und trugen 51,7 Prozent zur einfachen Einkommenssteuer bei. 45,1 Prozent der Aargauer Steuerpflichtigen erzielten ein steuerbares Einkommen unter 50 000 Franken. Damit kamen sie auf 16,8 Prozent des gesamten steuerbaren Einkommens und erbrachten 10,4 Prozent des Einkommenssteuerertrags. Zwei Drittel der Steuerpf lichtigen verfügten über kein steuerbares Vermögen, während 5,4 Prozent ein Vermögen von über einer Million Franken auswiesen und 71,5 Prozent der Vermögenssteuer trugen. (mgt/nfz)