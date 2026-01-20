Rückkehr ins Telli

Die viermonatige Sanierung des Telli-Hochhauses ist abgeschlossen. Die Brandschutz- und Gebäudetechnikarbeiten wurden erfolgreich umgesetzt. Während dieser Zeit arbeiteten die Mitarbeitenden des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR) im Homeoffice oder an alternativen ...

Die viermonatige Sanierung des Telli-Hochhauses ist abgeschlossen. Die Brandschutz- und Gebäudetechnikarbeiten wurden erfolgreich umgesetzt. Während dieser Zeit arbeiteten die Mitarbeitenden des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR) im Homeoffice oder an alternativen Verwaltungsstandorten. Nun sind sämtliche Arbeiten plan- und fristgemäss beendet. Vom 19. bis 30. Januar 2026 kehren die Mitarbeitenden, einschliesslich des Kantonalen Steueramts, gestaffelt in ihre Büros im Telli-Hochhaus zurück. (mgt/nfz)