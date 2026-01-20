Immobilien
Rückkehr ins Telli

  20.01.2026 Aargau

Die viermonatige Sanierung des Telli-Hochhauses ist abgeschlossen. Die Brandschutz- und Gebäudetechnikarbeiten wurden erfolgreich umgesetzt. Während dieser Zeit arbeiteten die Mitarbeitenden des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR) im Homeoffice oder an alternativen ...

