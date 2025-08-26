Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Rücken stärken und Gesicht geben

  26.08.2025 Frick
Nach dem Foto-Termin am Sonntag soll der Kreis der Befürworter jetzt mittels Mund-zu-Mund-Propaganda stetig erweitert werden. Foto: Paul Gürtler
Nach dem Foto-Termin am Sonntag soll der Kreis der Befürworter jetzt mittels Mund-zu-Mund-Propaganda stetig erweitert werden. Foto: Paul Gürtler

Sie kamen, dem Gemeinderat den Rücken zu stärken und als Gegenbewegung zum Referendums-Komitee – die Unterstützerinnen und Unterstützer des Ersatzneubaus der Mehrzweckhalle bekannten am Sonntag Farbe und sorgen mit Blick auf die Abstimmung vom 28. September für ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote