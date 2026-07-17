Rückblick auf die Interclub-Saison

Nach dem Abstieg aus der Nationalliga A im Jahr 2025 verpasste das Damenteam 40+ unter Captain Bettina Berger den direkten Wiederaufstieg nur knapp. Nach einer erfolgreichen Gruppenphase qualifizierte sich das Team für die Aufstiegsspiele in Nyon, wo es den ...

TC Möhlin

Nach dem Abstieg aus der Nationalliga A im Jahr 2025 verpasste das Damenteam 40+ unter Captain Bettina Berger den direkten Wiederaufstieg nur knapp. Nach einer erfolgreichen Gruppenphase qualifizierte sich das Team für die Aufstiegsspiele in Nyon, wo es den Gastgeberinnen aus dem Waadtland mit 2:4 unterlag. Das Damenteam 50+ unter Captain Andrea Künzli trat erstmals in dieser Alterskategorie an und startete deshalb in der 3. Liga. Nach einer souveränen Gruppenphase gewann das Team auch das Aufstiegsspiel gegen den TC Novartis Basel und kehrt damit in die 2. Liga zurück.

Drei der vier Herren-Mannschaften mussten in die Abstiegsspiele. Die Herren 45+ unter Captain Matthias Hofer steigen nach einer Niederlage gegen den TC Mutschellen aus der Nationalliga C ab. Auch die Herren 65+ (1. Liga) unter Captain Urs Winistörfer konnten den Abstieg gegen den TC Etoy nicht verhindern.

Erfolg reicher verliefen die Abstiegsspiele für die Herren aktiv (2. Liga) unter Captain Noel Droll. Trotz des letzten Gruppenrangs sicherten sie sich mit einem Auswärtssieg gegen den TC Muttenz den Ligaerhalt. Eine erfreuliche Saison spielten die Herren 45+ (3. Liga) unter Captain Bruno Schildknecht. Mit 14 Punkten belegten sie punktgleich mit Dornach den dritten Schlussrang.

Bei den Junioren stellte der TC Möhlin in diesem Jahr nur eine U15-Mannschaft. Fabio Stehlin, Julian Züst, Alessio Bruni und Janis Hofer erreichten nach drei Gruppenspielen den guten zweiten Platz. (mgt)