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Rückblick auf die Interclub-Saison

  17.07.2026 Möhlin, Sport
Damen 50 3. Liga. Foto: zVg
Damen 50 3. Liga. Foto: zVg

TC Möhlin

Nach dem Abstieg aus der Nationalliga A im Jahr 2025 verpasste das Damenteam 40+ unter Captain Bettina Berger den direkten Wiederaufstieg nur knapp. Nach einer erfolgreichen Gruppenphase qualifizierte sich das Team für die Aufstiegsspiele in Nyon, wo es den ...

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