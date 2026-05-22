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«Entscheidend ist, dass alle Wandel mittragen»

  22.05.2026 Rheinfelden
Simon Grossniklaus (v. l.), Carmen Helm, Leitung Laden, und Julian Gräbener, Leiter Gastronomie, am Standort in Frick. Foto: Simone Rufli
Simon Grossniklaus (v. l.), Carmen Helm, Leitung Laden, und Julian Gräbener, Leiter Gastronomie, am Standort in Frick. Foto: Simone Rufli

«Entscheidend ist, dass alle Wandel mittragen»

Simon Grossniklaus zur herausfordernden Situation bei der Kunz AG

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