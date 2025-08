«Raum für mehr»

Erfreulich viele Oeschgerinnen und Oeschger beteiligten sich an der von der Kirchenpflege initiierten Umfrage «Unsere Kirche im Dorf». Über 70 Personen füllten den Fragebogen online oder auf dem Papier aus. Damit betrug der Rücklauf zirka 13 Prozent, was die Seelsorgerinnen Christina Kessler und Elisabeth Lindner als grossen Erfolg werten. Neben einer grossen Zahl von Katholiken nutzten auch einzelne Reformierte und Konfessionslose die Möglichkeit, sich zu äussern. Dass auch diese Personen sich die Mühe machten, die Umfrage auszufüllen, zeigt ihr Interesse für «ihre» Kirche im Dorf. Kaum verwunderlich, dass der grossen Mehrzahl (knapp 60 Personen) die Oeschger Kirche wichtig bis sehr wichtig ist. Unterschiedlich sind wohl die Gründe dafür. Verschieden ist das, was Menschen in Kirchenräumen suchen. Tendenziell finden laut Umfrage mehr Frauen hier einen Raum der Stille, einen Heiligen Ort, während sich Männer Kirche eher als Begegnungsort wünschen. Einem Grossteil ist Kirche wichtig als Ort des Feierns. Als Ort der Gemeinschaft wird Kirche etwa von der Hälfte der Befragten gesehen. Auffällig ist, dass sich viele mehr Kultur in der Kirche wünschen.

Hintergrund der Umfrage sind Gedanken, die sich die Kirchenpflege Oeschgen zur Zukunft ihrer Kirche macht. Dringende Renovationsarbeiten stehen an. Es stellt sich die Frage, ob man sich mit den allernötigsten Schönheitsreparaturen wie etwa einem frischen Anstrich begnügen soll oder ob es eine gewisse Umgestaltung/Neumöblierung des Raums, zum Beispiel Stühle statt Bänke, geben soll.

Angesichts rückläufiger Zahlen bei den Gottesdienstbesuchenden ist gut zu überlegen, wie der Kirchenraum zukünftig auch für andere Veranstaltungen neben klassischen Gottesdiensten genutzt werden könnte. Dabei muss in jedem Fall der sakrale Charakter des Raumes erhalten bleiben. Weiterhin sollen verschiedene Formen von Frömmigkeit unter dem Dach der Kirche Platz haben. Doch auch andere Veranstaltungen, bei denen es um Spiritualität, Bildung, Gemeinschaft und Begegnung geht, könnten in der Kirche stattfinden.

Diskussionsabend am 22. August

Nachdem die Ergebnisse der Umfrage nun vorliegen, laden Kirchenpflege und Seelsorgende alle interessierten Oeschger, vor allem auch die jüngeren Generationen, zu einem Diskussionsabend ein. Dieser findet am Freitag, 22. August, um 19.30 Uhr in der Kirche in Oeschgen statt und steht unter der Überschrift «Raum für mehr – Altes bewahren, Neues wagen». An diesem Abend werden die Ergebnisse der Umfrage präsentiert, auf die Bedürfnisse der Menschen hin analysiert und theologisch eingeordnet. Die Mitglieder der Kirchenpflege und des Seelsorgeteams hören auf die Anregungen und Wünsche aus der Bevölkerung und stehen Rede und Antwort zu Fragen und Befürchtungen. Der Anlass wird moderiert von Alois Metz, der als Sachverständiger seine Expertise zu Möglichkeiten und Grenzen der Umgestaltung von Kirchenräumen einbringt. Nach der Diskussion besteht die Einladung zu einem Apéro. (mgt)