Rauchstopp in der Psychiatrie

Personen mit psychischen Erkrankungen rauchen deutlich häufiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Mit dem Pilotprojekt «PSY-Rauchstopp» will der Psychiatrische Dienst Aargau (PDAG) ein Tabakentwöhnungsprogramm für die ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten der PDAG erarbeiten und umsetzen. (nfz)