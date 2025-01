Raubüberfall in Möhlin: Mutmasslicher Täter verhaftet

Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein 43-jähriger Mann in Möhlin einen Tankstellenshop zu überfallen. Dank dem mutigen Eingreifen eines Angestellten konnte der Täter schnell festgenommen werden. Vermummt betrat ein Unbekannter gegen 7 Uhr den Tankstellenshop in Möhlin und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Da ihm dies verweigert wurde, setzte er gegen das Ladenpersonal einen Pfefferspray ein und ergriff die Flucht. Sofort rückten mehrere Patrouillen der Kantons- sowie Regionalpolizei nach Möhlin aus. Ein Angestellter folgte unterdessen dem Täter und konnte ihn ausserhalb des Geschäfts überwältigen. Unterdessen eilte ein Passant zu Hilfe. Die beiden hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeipatrouillen fest. Durch das mutige Eingreifen konnte er durch die Polizei festgenommen werden. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen gegen den 43-jährigen Kosovaren mit Wohnsitz im Baselbiet auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren.