Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ratatouille aus Musik, Gemeinschaft und Genuss

  14.11.2025 Gipf-Oberfrick
Die Musikgesellschaft und die Jugendmusik Oberes Fricktal stellten ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Foto: zVg
Die Musikgesellschaft und die Jugendmusik Oberes Fricktal stellten ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Foto: zVg

Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick begeisterte das Publikum

Der Saal verwandelte sich in eine musikalische und kulinarische Bühne à la Paris, als die MGGO unter der Leitung von Christoph Köchli zum Jahreskonzert lud. Das Motto: «Ratatouille».

Musikalisch ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote