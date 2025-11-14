Ratatouille aus Musik, Gemeinschaft und Genuss

Der Saal verwandelte sich in eine musikalische und kulinarische Bühne à la Paris, als die MGGO unter der Leitung von Christoph Köchli zum Jahreskonzert lud. Das Motto: «Ratatouille».

Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick begeisterte das Publikum

Musikalisch eröffnete die Musikgesellschaft den letzten Samstagabend mit dem energiegeladenen «Fast Forward» von Darrol Barry. Anschliessend folgte das Stück, das dem Konzert sein Motto verlieh: «Highlights from Ratatouille», ein Filmmusik-Medley von Michael Giacchino (arr. John Moss), welches das Publikum direkt ins Pariser Kinofeeling versetzte. Mit «Es Burebüebli goes strange» begeisterte Trompeter Gilles Primault mit einer schwungvollen Mischung aus Tradition und Jazz. Ebenso eindrucksvoll präsentierten sich Lio Senn am Waschbrett und Nicole Oswald an der Posaune im Stück «The Golden Age of Dixieland», das den ersten Konzertteil glänzend abrundete.

Die Halle war schon vor Konzertbeginn fast bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Ab 18.30 Uhr durften sich die Gäste beim Nachtessen aus der Küche von Euphonist Stephan Pauli und seinem Team stärken. Serviert wurden feines Ratatouille, Braten und Kartoffelstock – und ein grosses Kuchenbuffet. Der Frauenturnverein Gipf-Oberfrick unterstützte tatkräftig im Service.

Junge Talente im Rampenlicht

Nach der Pause gehörte die Bühne der Jugendmusik Oberes Fricktal, die unter der Leitung von Roman Wernli mit den Kinohits «Star Wars» und «The Greatest Showman» zwei eindrückliche Werke darbot. Die jungen Musikerinnen und Musiker überzeugten mit Präzision, Spielfreude und sichtbarer Begeisterung.

Zurück auf der Bühne zeigte die MGGO mit «Gent» von Mario Bürki erneut ihre musikalische Bandbreite. Ein besonderer Höhepunkt war «Let Me Entertain You» von Robbie Williams (arr. Marcel Saurer), bei dem das Moderationsduo smeijl selbst zum Mikrofon griff und das Publikum mit Gesang in Begleitung der MGGO begeisterte.

Die charmanten Moderatorinnen Svenja Gfeller und Melina Zwahlen führten mit Witz und Esprit durch den Abend. Mit dem humorvollen «S’Zündhölzli» (Mani Matter, arr. Mario Bürki) und den Solisten Roger Schütz (Posaune) und Jürg Müller (Cornet) bewies die MGGO ihre Vielseitigkeit. Danach wurde es mit «Mission Impossible» (Lalo Schifrin, arr. Alan Fernie) noch einmal spannend, bevor MGGO und Jugendmusik gemeinsam mit «Flashdance – What A Feeling» (Giorgio Moroder, arr. Frank Bernaerts) den grossen Schlusspunkt setzten.

Mit Applaus verlangte das Publikum nach einer Zugabe: Mit «Two Kolors» (The Kolors, arr. Lionel Horncastle) verabschiedeten sich die Musikantinnen und Musikanten schwungvoll in den gemütlichen Ausklang an der Bar. Für die Musikgesellschaft war das Jahreskonzert 2025 ein voller Erfolg – musikalisch, kulinarisch und emotional, eine perfekte Mischung aus Musik, Gemeinschaft und Genuss. (mgt)