Rang 14 für Herznach

Am Samstagmorgen reisten Sportlerinnen und Sportler zum Turnfest nach Seengen, wo sie ein perfekt organisiertes Fest- und Sportgelände antrafen. Nach zweimonatigem Training unter Leitung von Aaron und Mirjam stellten die Mitglieder des Frauen- und des Männerturnvereins (FTV und MTV) ...

Am Samstagmorgen reisten Sportlerinnen und Sportler zum Turnfest nach Seengen, wo sie ein perfekt organisiertes Fest- und Sportgelände antrafen. Nach zweimonatigem Training unter Leitung von Aaron und Mirjam stellten die Mitglieder des Frauen- und des Männerturnvereins (FTV und MTV) ihr Können unter Beweis.

Zum Glück durften sie den dreiteiligen Vereinswettkampf mit Fit&Fun, Steinstossen und Schleuderball bereits am frühen Morgen starten und so der brennenden Hitze ein wenig ausweichen. Im ersten Wettkampfteil kämpften sie noch etwas mit der Nervosität, konnten aber die guten Trainingsresultate umsetzen. Dies gab Motivation für die nächsten Wettkampfteile. Es lief mehr oder weniger gut, kleine «Patzer» kamen vor, aber die Turnerinnen und Turner gaben alles. Dies, in Kombination mit Kampfgeist und viel Freude auf die Abkühlung nach dem Wettkampf, führte zur Gesamtnote von 27.08, was in der 1. Stärkeklasse zum 14. Rang reichte.

Nach dem Wettkampf suchten die Wettkämpfer den Schatten, viel Flüssigkeit und die Abkühlung im nahgelegenen Hallwilersee. Bei ausgiebiger Turnfeststimmung genossen sie das Fest bis in die frühen Morgenstunden. Nach einer kurzen Nacht verfolgten sie am Sonntagmorgen noch die Schlussvorführung mit Rangverlesen, bevor sie sich mit den ÖV wieder Richtung Herznach aufmachten. Im «Löwen» feierte man den gemeinsamen Abschluss des Turnfestes. Natürlich durfte auch die obligate Taufe der Turnfestneulinge im Dorfbrunnen nicht fehlen. Die Turnenden bedanken sich herzlich beim Leiterteam Mirjam & Archi sowie den Kampfrichtern Mirjam, Sigi, Archi und Urs für deren wertvollen Einsatz. (mru/)