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Rang 14 für Herznach

  25.06.2026 Sport, Herznach-Ueken
Die Teilnehmer des FTV/MTV Herznach am Turnfest in Seengen. Foto: zVg
Die Teilnehmer des FTV/MTV Herznach am Turnfest in Seengen. Foto: zVg

Am Samstagmorgen reisten Sportlerinnen und Sportler zum Turnfest nach Seengen, wo sie ein perfekt organisiertes Fest- und Sportgelände antrafen. Nach zweimonatigem Training unter Leitung von Aaron und Mirjam stellten die Mitglieder des Frauen- und des Männerturnvereins (FTV und MTV) ...

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