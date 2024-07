Rainer Kunz kandidiert in Gipf-Oberfrick

Rainer Kunz hat sich entschieden, im kommenden Herbst für einen Sitz im Gemeinderat von Gipf-Oberfrick zu kandidieren.

Nötig wird die Ersatzwahl, weil Melanie Jenni-Stalder nach drei Jahren im Amt aus dem Gemeinderat zurücktritt, um eine Weiterbildung zu starten. Das Dossier von Melanie Jenni-Stalder umfasst die Bereiche Bildung, Schuldienste, Schulanlagen, Gesundheit und Jugend.

Als ehemaliger Schulpfleger (Anfang 2018 bis Ende 2021) hat Rainer Kunz bereits vier Jahre im Dienst der Schule Gipf-Oberfrick eng mit Melanie Jenni-Stalder zusammengearbeitet. «Daher kenne ich das freiwerdende Dossier in grossen Teilen und habe bereits sowohl mit dem Gemeinderat als auch mit der Schulleitung und -verwaltung bestens kooperiert», so der 34-Jährige. Sein Ressort in der Schulpflege umfasste die Finanzen; die Schule stellt stets den grössten Ausgabeposten einer Gemeinde dar. Als Ökonom verfüge er über ein vertieftes Verständnis für diese Bereiche und die Betriebsführung im Allgemeinen.

Rainer Kunz ist in Gipf-Oberfrick aufgewachsen und seit über 30 Jahren im Dorf wohnhaft. Nach der Bezirksschule in Frick hat er eine Lehre als Bankkaufmann abgeschlossen und später an der Fachhochschule Basel Betriebsökonomie studiert und sich an der Wirtschaftsuniversität Wien weitergebildet. Rainer Kunz ist Vize-Präsident der SVP Gipf-Oberfrick und kandidiert auch für den Grossen Rat. (mgt/nfz)