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Raiffeisenbank Wegenstettertal: Im Stil der 1920er-Jahre an die GV

  27.03.2026 Wegenstetten

Die Raiffeisenbank Wegenstettertal feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen (vgl. NFZ von gestern Donnerstag, Seite 6). Höhepunkt ist das Jubiläumsfest vom Freitag, 11. September, in Wegenstetten mit einem vielseitigen Musikprogramm, unter anderem mit Francine Jordi, ...

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