Raiffeisenbank Wegenstettertal: Im Stil der 1920er-Jahre an die GV

Die Raiffeisenbank Wegenstettertal feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen (vgl. NFZ von gestern Donnerstag, Seite 6). Höhepunkt ist das Jubiläumsfest vom Freitag, 11. September, in Wegenstetten mit einem vielseitigen Musikprogramm, unter anderem mit Francine Jordi, Marc Sway, Deaf’n’Dumb und den Alpenraudis sowie weiteren Angeboten wie Foodtrucks und Festbetrieb. Der Einlass erfolgt ausschliesslich mit vorgängig bezogenem Eintrittsband. Am Sonntag nach dem Fest (13. September) findet ein Brunch für Genossenschafterinnen und Genossenschafter statt. Ergänzt wird das Jubiläumsjahr durch nachhaltige Projekte in den Gemeinden Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten. Ebenfalls Teil des Jubiläums ist die Generalversammlung von morgen Samstag, 28. März, in Zuzgen, die unter dem Motto «Roaring Twenties» steht; Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind eingeladen, im Stil der 1920er-Jahre zu erscheinen. (mgt)

Weitere Infos im Internet: www.raiffeisenbank.ch/wegenstettertal