Raiffeisen-Bancomat Bahnhof Frick ausser Betrieb

«Als Reaktion auf Überfälle hat die SBB einseitig beschlossen, diverse Bancomaten an Bahnhöfen aus Sicherheitsgründen vorübergehend ausser Betrieb zu nehmen», hält die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal in einer Mitteilung fest. Die Massnahme der SBB betrifft unter anderem auch den Raiffeisen-Bancomaten am Bahnhof Frick. Die Bank bedauert diesen Entscheid. Sie verstehe die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten für die Kundinnen und Kunden. Der Bancomat am Bahnhof Frick sei ein wichtiger Servicepunkt für viele Reisende und Anwohner, die nun auf andere Standorte ausweichen müssten.

Aktuell befindet sich die Bank im Gespräch mit der SBB, um eine geeignete Lösung zu finden. Ziel ist es, einen alternativen Standort für den Bancomaten zu finden, der sowohl den Sicherheitsanforderungen als auch den Bedürfnissen der Kundschaft gerecht wird. Weiter schreibt die Raiffeisenbank: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch völlig unklar, ob und wann am Bahnhof Frick wieder ein Raiffeisen-Bancomat zur Verfügung stehen wird.» (mgt)

Informationen zu alternativen Bancomatstandorten unter www.lokalbank.ch