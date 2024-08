Radsportleckerbissen und mehr

Mannschaftszeitfahren in Sulz am 17. August: Die Vorbereitungsarbeiten rund um das traditionelle Sulzer Mannschaftszeitfahren laufen auf Hochtouren. Der OK-Präsident Peter Weiss dazu: «Wir werden am Samstag, 17. August, nachmittags in 10 verschiedenen Kategorien über 120 Radrennfahrerinnen und -fahrer am Start haben. Aus den lokalen Vereinen haben sich wiederum der VC Kaisten, der VMC Gansingen sowie der VMC Zeiningen und unsere Sulzer Fahrer eingeschrieben. Sie werden erwartungsgemäss um den Tagessieg mitkämpfen.» Weiter hält er fest: «Im Kantonalteam ‹Swiss Cycling Aargau› werden auch die Nachwuchsfahrer und ehemaligen Jungradler Sulz-Gansingen Levin Hüsler und Louis Munk um Spitzenzeiten fahren.» Die Rennstrecke von Sulz nach Laufenburg, via Rheintalstrasse zum Wendepunkt nach Leibstadt und zurück nach Sulz ist für Zeitfahrwettbewerbe ideal. Für Fans bietet das Start- und Zielgelände in Bütz die Möglichkeit, die Fahrerinnen und Fahrer talaufwärts wie -abwärts hautnah fahren zu sehen.

Die Radsportveranstaltung bietet noch mehr. Das abends direkt an die Rennen stattfindende «Fest der regionalen Biere» stellt ein Stück Dorfkultur dar. Die Musikgesellschaft Sulz spielt ein Ständchen, während sich die Gäste auch der umliegenden Dörfer von den lokalen Mikrobrauereien sowie der Festwirtschaft verköstigen und einen geselligen Abend verbringen können. (mgt)