Radsport: Der Sulzer Cyrill Steinacher gewinnt auch das zweite Abendrennen

Auch das zweite Brugger Abendrennen wurde eine Beute des Fricktaler Cyrill Steinacher (Sulz). Steinacher, der bereits das Auftaktsrennen gewonnen hatte, siegte am Mittwoch nach einer langen Solofahrt.

August Widmer

Wegen des schlechten Wetters und auch wegen des vor allem von den Jugendlichen in grosser Zahl bestrittenen km-Zeitfahrens führte das Hauptrennen lediglich über 45 Runden. Das hinderte den Fricktaler Cyrill Steinacher (Sulz), der vor Wochenfrist bereits das erste Abendrennen dieser Saison gewonnen hatte, jedoch nicht daran, mehr als die Hälfte der Prüfung alleine zurückzulegen. «Meine Form ist gut, deshalb konnte ich eine so lange Solofahrt wagen. Gegen Ende des Rennens wurde die Vorausfahrt dann allerdings doch noch anstrengend», äusserte sich Steinacher am Ziel. In der Schlussrunde kamen die Verfolger zwar näher an den Fricktaler heran. Aber Steinacher konnte die Prüfung in Solomanier beenden. Damit holte er sich bereits im zweiten Abendrennen den zweiten Sieg.

In der letzten Saison war keinem Fahrer mehr als ein Sieg gelungen. In dieser Saison ist Steinacher bereits nach zwei Rennen bei zwei Siegen angelangt. Allerdings litt der diesjährige Auftakt der Abendrennen unter dem Wetter. War es vor Wochenfrist kalt, die Rennstrecke jedoch trocken, prasselte der Regen während des zweiten Abendrennens mitunter kräftig auf die Teilnehmer des Hauptrennens nieder. Dass Steinacher nach Punkten klar obenaus schwang, war angesichts der langen Vorausfahrt des Sulzers nicht überraschend. Am Schluss hatte Steinacher 96 Punkte auf seinem Konto. Die hinter ihm platzierten neun Fahrer brachten es alle zusammen auf lediglich neun Punkte mehr, nämlich auf deren 105. Eine Zahl von 96 Punkten hatte in der Saison 2024 kein Fahrer erreicht.

Fricktaler Sieg auch beim Nachwuchs

Auch bei den Anfängern und Junioren gab es durch Lars Emmenegger (Kaisten) einen Fricktaler Sieg. Saybien Zumsteg (Gansingen) fuhr hier als bester Anfänger auf den vierten Rang. Im km-Zeitfahren erreichte Lukas Ellenberger (Sulz) bei den Erwachsenen die zweitbeste Zeit. Angesichts der misslichen Witterung war es nicht überraschend, dass die von Fabian Lienhard (Steinmaur) im Jahre 2016 herausgefahrene Rekordzeit von einer Minute und acht Sekunden nie in Gefahr war.

Ergebnisse 2. Brugger Abendrennen 28. Mai 2025:

Elite/Amateure: 1. Cyrill Steinacher (Sulz) 43,2 km in 57:40 (44,948 km/h), 96 Punkte, 2. Sandro Erni (Brugg) 36, 3. Roman Stricker (Zürich) 19, 4. Pierre Neve (Zürich) 13, 5. Alex Kuriger (Lyss) 10, 6. Marcel Weber (De) 9, 7. Marcel Hollenstein (Schneisingen) 8, 8. Dario Baumann (Aarau) 7, 9. Robin Storretto (Villmergen) 2, 10. Daniel Lauber (Gunzgen) 1.

Anfänger/Junioren/Frauen: 1. Lars Emmenegger (Kaisten/Junior) 19,2 km in 26:21 (43,719 km/h), 37 Punkte, 2. Aurel Achleitner (Cham) 23, 3. Jan Egli (Gränichen) 21, 4. Saybien Zumsteg (Gansingen/1. Anfänger) 17, 5. Lukas Ellenberger (Sulz) 11, 6. Nils Graf (Obfelden) 0.

Schüler: Jahrgänge 2011 und 2012: 1. Diego Imhof (Gränichen), 9,6 km in 14:47 (38,963 km/h), 20 Punkte, 2. Joel Bucher (Rain) 20, 3. Lionel Felber (Lupfig) 9, 4. Aline Graf (Obfelden/1. Mädchen) 8. 5. Antonin Hunkeler (Sulz) 2, 6. Levi Flückiger (Gansingen) 1.

Jahrgänge 2013 und jünger: 1. Nico Imhof (Gränichen) 5,76 km in 9:53 (34,968 km/h), 11 Punkte, 2. Ladina Meier (Niederweningen/1. Mädchen) 9, 3. Elia Wisler (Hunzenschwil) 6, 4. Noel Felber (Lupfig) 4, 5. Liv Wisler (Hunzenschwil) 3, 6. Alena Zumsteg (Gansingen) 3.

Km-Fahren: Erwachsene: 1. Alex Kuriger (Lyss) 1:16,2, 2. Lukas Ellenberger (Sulz) 1:16,3, 3. Noah Neef (Waldshut DE) 1:17,8.

Jugendliche: Jahrgänge 2011 und 2012: 1. Diego Imhof (Gränichen) 1:21,4, 2. Lionel Felber (Lupfig) 1:33,2, 3. Aline Graf (Obfelden) 1:34,7.

Jahrgänge 2013 und jünger: 1. Nico Imhof (Gränichen) 1:33,7, 2. Elia Wisler (Hunzenschwil) 1:35,0, 3. Noel Felber (Lupfig) 1:38,18.