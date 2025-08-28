Immobilien
Radikal regionale Holznutzung

  28.08.2025 Frick
Denise Reike, ETH-Forschende vom Reallabor, erläutert den Prozess zur Geschäftsmodelloptimierung.
Forschende und Studierende der ETH untersuchen beim Projekt «Radikal regionale Holznutzung», ob und wie eine konsequente Nutzung von regionalem Holz im Jurapark Aargau möglich und sinnvoll ist.

In den kommenden Monaten sollen Fragen mit regionalen Fachpersonen ...

