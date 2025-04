Radballer auf Finalkurs

Veloclub Rheinstern Möhlin

Beim VCR Möhlin zeichnet sich eine weitere erfolgreiche Saison ab. In der Nationalliga B spielen gleich vier Mannschaften unter Möhliner Flagge und nach der letzten Qualifikationsrunde sind drei davon in der Finalgruppe dabei. Am vergangenen Samstag waren Luc und Tom Graf wieder in allen drei Spielen unschlagbar. Fabian Burch und Marc Graf konnten gegen Amriswil nur einen Punkt erkämpfen, gewannen die beiden folgenden Spiele dann aber deutlich. Die beiden Teams beenden die reguläre Saison auf dem Plätzen fünf und sieben. Taz Degen und Romano Cicchetti erspielen sich in Schöftland weitere drei Punkte. Gegen die beiden Tabellenführer Liestal und Schöftland konnten sie, genau wie Stuart Müller und Raphael Schmid, nichts ausrichten. Letztere können aber dem Oftringer Team einen Punkt abringen, der sie in der Tabelle noch einen Platz nach oben auf den achten Schlussrang befördert. Sie komplettieren damit das Möhliner Trio, das in der Nati B um den Finaleinzug spielen wird. Für Taz Degen und Romano Cicchetti geht es in die Abstiegsrunde, die sie mit dem grössten Punktepolster aller Teilnehmer in Angriff nehmen dürfen.

Am Sonntag durften dann die jüngsten Radballer aufs Feld. In der U11 schossen Julian Spiess und Zedd Pease Tore für Möhlin und holten sechs Punkte. In ihrer ersten Saison dürfen die beiden stolz auf ihre bisherige Leistung sein und motiviert in die Rückrunde starten.

Die U19-Mannschaft Elia Bianco/ Nils Affolter übernahm am Nachmittag und punktete fleissig vor heimischem Publikum. Sie zeigten starke Spiele, einzig gegen Mosnangs erste Mannschaft war die Partie eng umkämpft und endete schliesslich 4:4 unentschieden. Eine Runde vor Ende der regulären Saison sind die beiden bereits sicher im Finale. (mgt)