Radball U17: Vize-Schweizermeisterinnen kommen aus Möhlin

Die Entscheidungen der Radball-Schweizermeisterschaften der Frauen fanden am Sonntag statt. In der Kategorie U17 standen Salome und Amelie Lauber für den VCR Möhlin im Einsatz.

Bereits Anfang November wurde die Hinrunde ausgetragen, die Mädchen konnten sich damals mit zwei Siegen aus drei Spielen in eine komfortable Ausgangslage bringen. Im Eröffnungsspiel gegen Winterthur schafften es Salome und Amelie Lauber, einen weiteren Sieg einzuheimsen und blieben somit an den Leaderinnen Pfungen 1 dran. Im zweiten Spiel kam es dann zur Direktbegegnung der beiden Favoriten-Teams.

Im Match auf Augenhöhe fiel nur ein einziger Treffer, zugunsten des Pfungener Duos. Damit war ihnen der Titel sicher. Im letzten Spiel konnten die Möhlinerinnen nochmals auftrumpfen und gewannen mit drei zu null. Sie holen damit klar den Vizemeistertitel vor den Mädchen aus Winterthur. (mgt)