Radball, NLA: Möhlin mit Achtungserfolg

In der höchsten Schweizer Radballliga dürfen in dieser Saison zwei Mannschaften des VCR Möhlin mitmischen. Aufsteiger Tom Graf und Yosuke Degen ärgerten am Samstag grosse Namen. In Oftringen eröffneten Stefan Lützelschwab und Simon Fischler mit einem Duell gegen die Gastgeber. Sie hielten gut mit, mussten sich aber 5:2 geschlagen geben. Degen/Graf traten ebenfalls zuerst gegen die Hausherren an, verloren aber deutlich. Auch mit den Altdorfer Teams konnten sie nur schwer mithalten, bis sie dann einen genialen Start gegen die Fröhlich-Brüder hinlegten. Die Schweizer Meister der beiden Vorjahre lagen zur Halbzeit mit vier Toren zurück.

In einer hochdramatischen zweiten Halbzeit verteidigten Degen/Graf die Führung lange, die Fröhlichs konnten dann aber noch ausgleichen. Ein 4:4 gegen den amtierenden Meister darf als Achtungserfolg gewertet werden. In der letzten Partie des Tages konnten sich Degen/Graf gegen Altdorf 3 durchsetzen und ergatterten drei Punkte. (mgt)