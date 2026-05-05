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Radball: Möhlin bleibt in der NLA

  05.05.2026 Möhlin, Sport

In mehreren Kategorien der Schweizermeisterschaf ten fielen bereits die ersten Entscheidungen.

Stefan Lützelschwab und Simon Fischler liefen in der NLA zu Höchstform auf und gewannen sowohl gegen das zweitplatzierte Oftringen als auch gegen Altdorf 2 und 3. Diese Ausbeute ...

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