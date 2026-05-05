Radball: Möhlin bleibt in der NLA

Stefan Lützelschwab und Simon Fischler liefen in der NLA zu Höchstform auf und gewannen sowohl gegen das zweitplatzierte Oftringen als auch gegen Altdorf 2 und 3. Diese Ausbeute ...

In mehreren Kategorien der Schweizermeisterschaf ten fielen bereits die ersten Entscheidungen.

Stefan Lützelschwab und Simon Fischler liefen in der NLA zu Höchstform auf und gewannen sowohl gegen das zweitplatzierte Oftringen als auch gegen Altdorf 2 und 3. Diese Ausbeute katapultiert sie auf den siebten Zwischenrang und verhindert definitiv ihren Abstieg. Yosuke Degen und Tom Graf hingegen konnten nicht mitziehen und holten sich einen Punkt. Ob es für den Ligaerhalt reicht, entscheidet sich am letzten Spieltag der Nati A, der ohne Möhliner Beteiligung stattfinden wird. In der NLB gelang dem Duo Romano Cicchetti/Tazuya Degen der Klassenerhalt. Stuart Müller und Raphael Schmid sowie Marc Graf und Fabian Masero-Burch hingegen können den Abstieg nicht verhindern.

Die weiteren Resultate

Renato und Elia Bianco können in der vorletzten Runde ihre Tabellenführung in der 2. Liga verteidigen, und in der U17 spielten Jesse Zimmermann und Manuel Schneider sowie Finn Frana und Giulio Petriella die letzte Runde der regulären Saison. Beide Mannschaften konnten nicht mehr punkten, für Manuel Schneider und Jesse Zimmermann reichten die bisherigen Punkte aber für die Finalqualifikation. (mgt)