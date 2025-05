Radball in Möhlin

An den Schweizermeisterschaften im Radball finden momentan Finalqualifikationen und Abstiegsrunden statt. In der Nati B trafen Stuart Müller und Raphael Schmid auf starke Gegner und konnten keinen der Favoriten ärgern. Sie werden nicht im Finale dabei sein. Taz Degen und Romano Cicchetti konnten sich in der Abstiegsrunde sieben Punkte erspielen und haben gute Chancen auf den Ligaerhalt. Ihre nächste Runde findet bereits nächsten Samstag in Möhlin statt. Ab 13 Uhr freuen sich die Rheinsternler über Unterstützung in der Fuchsi-Halle. Ausserdem fand kürzlich ein weiterer Länderkampf statt, diesmal im französischen Schiltigheim. Frankreich, Österreich und die Schweiz fuhren um den Sieg. Die Schweizer Delegation erkämpfte sich den Sieg überlegen vor Frankreich. Nils Affolter und Elia Bianco vom VCR Möhlin konnten mit vier Siegen massgeblich zu diesem Erfolg beitragen. (mgt)