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Radball: Biancos sind 2. Liga-Vizemeister

  26.06.2026 Möhlin, Sport
Steigen in die 1. Liga auf: Renato (links) und Elia Bianco. Foto: zVg
Steigen in die 1. Liga auf: Renato (links) und Elia Bianco. Foto: zVg

Als Zweitplatzierte aus der Qualifikation startete das Vater-Sohn-Duo Renato und Elia Bianco mit Ambitionen in die Finalrunde der 2. Liga. Nach drei Siegen hätte im letzten Spiel ein Unentschieden für die Rheinsternler für den Titel genügt. Doch die Altdorfer liessen sich vom ...

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