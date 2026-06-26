Radball: Biancos sind 2. Liga-Vizemeister

Als Zweitplatzierte aus der Qualifikation startete das Vater-Sohn-Duo Renato und Elia Bianco mit Ambitionen in die Finalrunde der 2. Liga. Nach drei Siegen hätte im letzten Spiel ein Unentschieden für die Rheinsternler für den Titel genügt. Doch die Altdorfer liessen sich vom ...

Als Zweitplatzierte aus der Qualifikation startete das Vater-Sohn-Duo Renato und Elia Bianco mit Ambitionen in die Finalrunde der 2. Liga. Nach drei Siegen hätte im letzten Spiel ein Unentschieden für die Rheinsternler für den Titel genügt. Doch die Altdorfer liessen sich vom Heimvorteil und der Stimmung in der Halle tragen und rissen das Spieldiktat an sich. Die Biancos unterlagen schliesslich mit 1:5. Doch damit erreichten sie den zweiten Platz und steigen in die 1. Liga auf. (mgt)