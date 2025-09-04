Immobilien
Rad- und Fussweg vom Bahnhof Möhlin zur Saline wird erneuert

  04.09.2025 Rheinfelden

Der Rad- und Fussweg zwischen dem Bahnhof Möhlin und der Saline wird instandgesetzt und auf zwei Meter verbreitert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. September, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 26. September. Je nach Witterung könne sich das Arbeitsende noch etwas ...

