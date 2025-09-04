Rad- und Fussweg vom Bahnhof Möhlin zur Saline wird erneuert

Der Rad- und Fussweg zwischen dem Bahnhof Möhlin und der Saline wird instandgesetzt und auf zwei Meter verbreitert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. September, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 26. September. Je nach Witterung könne sich das Arbeitsende noch etwas ...

Der Rad- und Fussweg zwischen dem Bahnhof Möhlin und der Saline wird instandgesetzt und auf zwei Meter verbreitert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. September, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 26. September. Je nach Witterung könne sich das Arbeitsende noch etwas verschieben, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Rheinfelden.

Während der Bauzeit ist der Rad- und Fussweg aus Sicherheitsgründen für die Bevölkerung gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. (mgt)