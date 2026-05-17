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Vierzehn Stationen, die hoffen lassen

  17.05.2026 Frick
Auch der Brunnen vor dem Meck wird Teil des Rundgangs. Foto: Simone Rufli
Auch der Brunnen vor dem Meck wird Teil des Rundgangs. Foto: Simone Rufli

In Frick wird an Pfingsten ein Brunnenweg eröffnet. Ein Gemeinschaftswerk des Katechese-Rats der katholischen Pfarrei Frick und des Verschönerungsvereins Frick.

Es sei Ausdruck ihrer Vorfreude auf das Marktfest Frick vom 21. bis 23. August, sagen Hubertine Underberg, Sharon ...

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