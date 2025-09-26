Immobilien
Rheinfelder Quartier wehrt sich erfolgreich

  26.09.2025 Rheinfelden
Die Bewohnerinnen und Bewohner der alten Saline wehrten sich erfolgreich gegen die Pläne der Stadt. Fotos: Valentin Zumsteg
Die Bewohnerinnen und Bewohner der alten Saline wehrten sich erfolgreich gegen die Pläne der Stadt. Fotos: Valentin Zumsteg

Wegen Bauarbeiten wollte die Stadt Rheinfelden die Zufahrt zum Quartier Alte Saline während eines Tages komplett sperren. Die Bewohnerinnen und Bewohner reagierten empört. Das zeigt Wirkung. Die Stadt bietet nun Hand für eine pragmatische Lösung.

Valentin Zumsteg

