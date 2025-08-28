«Quantensprung» im Kornhauskeller

Am Samstag, 30. August, Beginn 20 Uhr, bringt die bekannte Schweizer Schauspielerin, Kabarettistin und Komödiantin Anet Corti ihr neuestes Bühnenprogramm «Quantensprung» als Testvorstellung auf die Kleinkunstbühne im Fricker Kornhauskeller. «Quantensprung» ist ...

Am Samstag, 30. August, Beginn 20 Uhr, bringt die bekannte Schweizer Schauspielerin, Kabarettistin und Komödiantin Anet Corti ihr neuestes Bühnenprogramm «Quantensprung» als Testvorstellung auf die Kleinkunstbühne im Fricker Kornhauskeller. «Quantensprung» ist Anet Cortis fünftes Bühnenprogramm, ein komödiantischsatirisches, temperamentvolles audiovisuelles Theaterstück – aktuell und zutiefst menschlich. Mit scharfem Humor und poetischer Überforderung navigiert Anet Corti durch private Krämpfe, gesellschaftliche Krisen und stellt sich den wichtigen Fragen unserer Zeit: Wohin bewegt sich unsere Gesellschaft? Was macht Veränderung mit uns? Ist ein Quantensprung der grosse Umbruch oder doch nur ein Moment, der alles verändert? Zusammen mit Anet Corti den «Quantensprung next level» wagen, auch wenn es nur ein kleiner Hüpfer ist – ein einmaliger Abend. (mgt)

Tickets sind erhältlich im Vorverkauf in der Buchhandlung Letra, online unter www.kulturfrick.ch oder ab 19.15 Uhr an der Abendkasse.