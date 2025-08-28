Immobilien
«Quantensprung» im Kornhauskeller

  28.08.2025 Frick

Am Samstag, 30. August, Beginn 20 Uhr, bringt die bekannte Schweizer Schauspielerin, Kabarettistin und Komödiantin Anet Corti ihr neuestes Bühnenprogramm «Quantensprung» als Testvorstellung auf die Kleinkunstbühne im Fricker Kornhauskeller. «Quantensprung» ist ...

