Qualitätskontrolle an Schule Zuzgen

Die Schulaufsicht führte an der Schule Zuzgen die kantonale Qualitätskontrolle durch. Folgende Kriterien wurden überprüft: Arbeitsklima Lehrpersonen, Elternkontakte, Schul- und Unterrichtsklima, Schulführung, Qualitätsmanagement, Umgang mit Vielfalt und Ressourcen und Kantonale Vorgaben. «Die Schulführung ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Online-Befragungen», heisst es in einer Mitteilung der Bildungskommission Zuzgen. Die Befragungsergebnisse der Lehrpersonen, der Eltern und beim Schulklima lägen meistens deutlich über dem kantonalen Mittelwert. Jene vom Unterrichtsklima würden sich entlang des kantonalen Mittelwertes bewegen. «Die Schulaufsicht hat bei der Schule keine Hinweise auf Schwierigkeiten in Bezug auf die Erfüllung der minimalen Qualitätsansprüche und die Einhaltung der kantonalen Vorgaben festgestellt. Die kantonale Qualitätskontrolle ist somit abgeschlossen.» Der Abschlussbericht kann am Dienstag, 21. und 28. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr, auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Eine Voranmeldung per Mail (zuzgen.schulleitung@ schulen-aargau.ch) ist zwingend notwendig. (mgt)