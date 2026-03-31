Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Qualitätskontrolle an Schule Zuzgen

  31.03.2026 Zuzgen

Die Schulaufsicht führte an der Schule Zuzgen die kantonale Qualitätskontrolle durch. Folgende Kriterien wurden überprüft: Arbeitsklima Lehrpersonen, Elternkontakte, Schul- und Unterrichtsklima, Schulführung, Qualitätsmanagement, Umgang mit Vielfalt und Ressourcen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote