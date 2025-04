Zum 13. Mal wird der Schweizer Grill-Champion gekürt. Am Brauereifest in Rheinfelden findet am Samstag, 26. April, einer der 13 Qualifkationsstage statt.

An den Bell BBQ Single Masters messen sich quer durchs Land die besten und unternehmungsfreudigsten Schweizer Grillchefs, um sich ...