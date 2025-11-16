Immobilien
Punktejägerinnen über der Netzkante

  16.11.2025 Möhlin, Sport
Die drei Mittelblockerinnen von Volley Möhlin machen ihren Gegnerinnen das Leben schwer (von links): Julia Wirthlin, Sina Schärer und Floriana Bislimi. Foto: zVg
Die drei Mittelblockerinnen Julia Wirthlin, Sina Schärer und Floriana Bislimi kontrollieren im Spiel des 1. Liga-Teams von Volley Möhlin den «Luftraum» oberhalb der Netzkante und sorgen mit schnellen Angriffen über die Mitte und starken Blocks für Punkte.

