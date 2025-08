Pumptrack Magden: Abstimmung am 28. September

Mit dem Zustandekommen des Referendums gegen den geplanten Pumptrack in Magden hat der Gemeinderat nun den Termin für die Urnenabstimmung auf den 28. September festgelegt. An jenem Sonntag befindet das Stimmvolk ausserdem über eidgenössische Vorlagen. Die Pumptrack-Anlage im Gebiet ...

Mit dem Zustandekommen des Referendums gegen den geplanten Pumptrack in Magden hat der Gemeinderat nun den Termin für die Urnenabstimmung auf den 28. September festgelegt. An jenem Sonntag befindet das Stimmvolk ausserdem über eidgenössische Vorlagen. Die Pumptrack-Anlage im Gebiet Schibelacher in Magden «muss» dann eine zweite Hürde nehmen: Nachdem im Juni der Souverän an der Gemeindeversammlung einem Verpflichtungskredit in Höhe von 480 000 Franken zugestimmt hatte, ergriff ein Komitee das Referendum dagegen mit fast 500 gültigen Unterschriften. Erforderlich waren 265 Unterschriften. (nfz)