Widerstand gegen geplanten Pumptrack in Magden

  08.08.2025 Brennpunkt
Wollen nicht, dass hier ein grosser Pumptrack gebaut wird: Jonas Gysin, Eva Gysin (Mitte) und Regina Jakob. Foto: Valentin Zumsteg
Wollen nicht, dass hier ein grosser Pumptrack gebaut wird: Jonas Gysin, Eva Gysin (Mitte) und Regina Jakob. Foto: Valentin Zumsteg

Am 28. September entscheiden die Magdener Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne nochmals über den Kredit für den geplanten Pumptrack. Aus Sicht des Referendumskomitees ist das Projekt überdimensioniert für das Dorf.

Valentin Zumsteg

