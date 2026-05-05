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Pulsierendes Zentrum des Aargauer Judosports

  05.05.2026 Fricktal, Sport
Es wurde mit vollem Einsatz gekämpft, aber stets im Geiste des Judosports. Foto: zVg
Es wurde mit vollem Einsatz gekämpft, aber stets im Geiste des Judosports. Foto: zVg

Judo Einzelmeisterschaft und Ju-Jitsu-Turnier in Gipf-Oberfrick

150 Judokas kämpften am letzten April-Wochenende um Kantonaltitel. Möglich gemacht wurde der Anlass dank des Engagements von rund 60 Helferinnen und Helfern der beiden organisierenden Vereine – Bushido Frick ...

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