Pulsierendes Zentrum des Aargauer Judosports

150 Judokas kämpften am letzten April-Wochenende um Kantonaltitel. Möglich gemacht wurde der Anlass dank des Engagements von rund 60 Helferinnen und Helfern der beiden organisierenden Vereine – Bushido Frick ...

Judo Einzelmeisterschaft und Ju-Jitsu-Turnier in Gipf-Oberfrick

150 Judokas kämpften am letzten April-Wochenende um Kantonaltitel. Möglich gemacht wurde der Anlass dank des Engagements von rund 60 Helferinnen und Helfern der beiden organisierenden Vereine – Bushido Frick und Judo & Ju-Jitsu Club Möhlin.

Es war ein Fest des Judosports. Über 450 Quadratmeter Matten mit drei Kampffeldern und ein weiteres Feld fürs Aufwärmen standen in der Sporthalle in Gipf-Oberfrick zur Verfügung. Für die regelkonforme Leitung der Kämpfe sorgten 11 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die eigens für diesen Anlass angereist waren und den reibungslosen Ablauf auf allen Kampff lächen sicherstellten. Knapp 150 Judokas aus dem ganzen Kanton traten in verschiedenen Altersklassen und Gewichtskategorien gegeneinander an und zeigten dabei eindrück lich, was monatelanges Training zu leisten vermag. Von den jüngsten Nachwuchstalenten bis hin zu den erfahrenen Aktivkämpferinnen und -kämpfern – auf den Matten wurde mit vollem Einsatz, aber stets im Geiste des Judosports gekämpft: mit Respekt, Fairness und Freude an der Begegnung. Die Atmosphäre war entsprechend mitreissend. Anfeuernde Zuschauer, konzentrierte Athletinnen und Athleten sowie ein eingespieltes Schiedsrichterteam sorgten dafür, dass die Wettkämpfe auf hohem Niveau und in würdigem Rahmen ausgetragen wurden.

Ju-Jitsu Turnier als weiterer Höhepunkt

Als wäre die Kantonalmeisterschaft im Judo nicht bereits Programm genug, bereicherte am Nachmittag ein Offenes Aargauer Ju-Jitsu-Turnier das Geschehen. Rund 15 Athletinnen und Athleten lieferten sich packende Duelle in den beiden Disziplinen Newaza (Bodenkampf) und Fighting.

Das parallellaufende Turnier sorgte für zusätzliche Spannung in der Halle und bewies eindrücklich, wie vielseitig die Kampfsportfamilie im Aargau aufgestellt ist. Judo und Ju-Jitsu, zwei eng verwandte und doch eigenständige Disziplinen, unter einem Dach - das machte den Anlass in Gipf-Oberfrick zu einem wahren Kampfsport-Highlight für die ganze Region.

Starke Leistung hinter den Kulissen

Die knapp 60 Helferinnen und Helfer der beiden Fricktaler Vereine übernahmen Aufgaben im Organisationskomitee, in der Wettkampfleitung, an den Richtertischen, beim Empfang und Wägen, in der Verpf legung sowie beim Auf- und Abbau. Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön, denn ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre ein solcher Anlass schlicht nicht möglich.

Judo – mehr als ein Sport

Die Aargauer Judo Einzelmeisterschaft ist jedes Jahr ein Highlight im Wettkampfkalender des Aargauer Judo & Ju-Jitsu Verbands (AJV). Sie verkörpert die Werte, die den Judosport seit jeher auszeichnen: Disziplin, Mut, gegenseitiger Respekt und Freundschaft - auf und neben der Matte. Das Offene Aargauer Ju-Jitsu-Turnier ergänzte diesen Geist auf ideale Weise und dürfte bei den Teilnehmenden Lust auf mehr gemacht haben. (mgt)