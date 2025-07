Publikumsrekord beim Solsberg-Festival

Die Jubiläumsausgabe des Solsberg-Festivals war sehr erfolgreich. Rund 3400 Personen besuchten die 13 Konzerte in der Stiftskirche Olsberg, der Stadtkirche Rheinfelden, der Barockkirche St. Peter (Deutschland) und im Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden. Sechs der 13 ...

Die Jubiläumsausgabe des Solsberg-Festivals war sehr erfolgreich. Rund 3400 Personen besuchten die 13 Konzerte in der Stiftskirche Olsberg, der Stadtkirche Rheinfelden, der Barockkirche St. Peter (Deutschland) und im Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden. Sechs der 13 Konzerte waren ausverkauft. Insgesamt traten 28 Künstlerinnen und Künstler auf; ein Team von rund 20 Personen sorgte für einen reibungslosen Ablauf, darunter 15 freiwillige Helferinnen und Helfer. Rund 2000 Sonnenblumen – das Markenzeichen des Festivals – wurden an die begeisterten Besucherinnen und Besucher verteilt. Als Zeichen des Engagements für mehr Nachhaltigkeit spendet das Festival den Betrag, der normalerweise für Blumenpräsente an die Künstlerinnen und Künstler vorgesehen ist, an den Naturschutzverein Olsberg. (nfz)